بدأ سكان موسكو في استئناف عاداتهم اليومية الطبيعية اليوم بعد رفع إجراءات عزل عام فرضت لكبح انتشار فايروس كورونا المستجد، عقب أكثر من شهرين، على الرغم من أن العاصمة الروسية ما زالت تسجل ما يفوق ألف حالة إصابة جديدة يوميا.

وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين انتهاء الإجراءات يوم أمس، مبينًا أن الجائحة تنحسر في المدينة وأنه سيبدأ في رفع القيود اليوم على أن تنتهي كل الإجراءات بالكامل في وقت لاحق هذا الشهر.

وأعلنت السلطات اليوم تسجيل 8595 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات بها إلى 485253 حالة إصابة، حيث وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفايروس في البلاد إلى 6142 حالة وفاة.