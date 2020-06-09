كشفت إيطاليا النقاب عن أول كمامة في العالم تحمل اسم «Drop Mask» يمكن استخدامها إلى ما لا نهاية.

وقالت الجهة المنتجة: «إنه بعد أن أصدرت منظمة الصحة العالمية والحكومات الوطنية وإدارات الأقاليم توجيهات جديدة لاستخدام الكمامات في ظل المرحلة 3، لحماية الناس أنفسهم من خطر العدوى من فايروس كورونا، تأتي هذه الكمامة لمساعدة احترام قواعد التباعد الاجتماعي، إذ يمكن إعادة استخدامها إلى أجل غير مسمى».

وأوضحت أنها بدأت بإنتاج وتسويق الكمامة بكامل طاقتها بعد حصولها على التراخيص اللازمة.

وأشارت بحسب «روسيا اليوم» إلى أن الكمامة المصنوعة في إيطاليا بالكامل تمتاز بتصميم مبتكر مريح على شكل قطرة، يمكن إعادة استخدامها بشكل لا نهاية له، وقد تم اعتمادها كجهاز طبي من فئة 1، وحصلت على براءة اختراعها شركة صقلية من حيث التصميم والابتكار الصناعي ونموذج المنفعة.

وحسب الشركة، فقد «أثبتت الكمامة القطرة، القابلة للغسل والتعقيم بسهولة، فعاليتها في حماية الأنف والفم، وهي مصنوعة من المطاط الصناعي المرن والمضاد للحساسية والمناسب للتلامس مع الجلد، ويعمل باستبدال يومي بسيط لمرشح معتمد ثلاثي الطبقات، طارد للماء، وبالتالي مناسب للاستخدام على الشاطئ أيضا».