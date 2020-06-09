أعلنت منظمة الصحة العالمية دعمها للاحتجاجات ضد العنصرية التي تشهدها الولايات المتحدة ودول أخرى، إثر مقتل المواطن من أصول أفريقية جورج فلويد، داعية المتظاهرين للالتزام بقواعد الصحة.

وقال المدير العام للمنظة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إيجاز صحفي قدمه (الإثنين): «تدعم منظمة الصحة العالمية بالكامل مبدأ المساواة والحركة العالمية ضد العنصرية، نرفض التمييز بأشكاله كافة».

وأضاف: «نحث جميع المحتجين حول العالم على التظاهر بشكل آمن»، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على مسافة متر بين شخص وآخر ونظافة اليدين وغطاء الأفواه عند السعال ووضع الكمامة خلال المشاركة في الاحتجاجات.

وتابع: «نذكر الجميع بضرورة البقاء في المنزل إذا شعرتم بالمرض والاتصال بمقدمي الرعاية الصحية».