أطلقت الهيئة العامة للترفيه تطبيق «شدو» (shaadoow) الذي يقوم عليه عدد من شباب الوطن المبدع ويتيح للجمهور الغناء مع فنانيهم المفضلين من أشهر النجوم العرب عبر طريقة «الكاريوكي» أو «ديو».

ويضم التطبيق ٣٢ فناناً وفنانة من كافة أرجاء الوطن العربي، حيث يتيح للجمهور المشاركة بأداء الأغاني في كل الأوقات وفق مواصفات تقنية عصرية، وذلك بعد القيام بعملية التسجيل السهلة، ثم اختيار الفنان المفضل والأغنية المفضلة مع تحديد درجة الصوت والمؤثرات المستخدمة، وإنتاج العمل الفني المشترك.

ويستمتع زوار التطبيق خلال أداء الأعمال بمميزات التطبيق الفنية كعرض نصوص كلمات الأغاني، وخيارات المستخدم الفنية المتعددة لإشباع الذائقة الفنية، والمساهمة في توزيع الموسيقى مع ما يناسب طبقة أصواتهم، ما يجعلهم يقضون وقتاً ممتعاً في فضاء الفن، ومشاركة ذلك مع أصدقائهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن فكرة التطبيق بدأت بين مجموعة من المبدعين السعوديين لمنافسة أهم المنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي العالمية التي حققت نجاحاً كبيراً ولكن من خلال فكرة جديدة وغير مسبوقة عمل على تحقيقها فريق كبير من المختصين في عالم أستوديوهات الصوت والفيديو وفقاً لأحدث المعايير العالمية.