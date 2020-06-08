أعلن موقع «فيسبوك» (الإثنين) إغلاق أكثر من 200 حساب مرتبط ببث العنصرية والكراهية. مؤكدا أن هذا القرار يأتي ضمن إجراءات محاربة الموقع لمحاولات بث الكراهية والتطرف على صفحاته. وارتبطت معظم الحسابات التي أغلقت بمجموعات مارست العنصرية وساعدت في تفجير الاحتجاجات الأخيرة في أمريكا، بسبب منشوراتها ضد ذوي البشرة الداكنة والأصول الأفريقية والآسيوية في الولايات المتحدة.وأوضح الموقع الأزرق أنه أزال تلك الحسابات بعدما أدركت أنهم كانوا يخططون لإذكاء التوترات في ضوء الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي تجتاح الولايات المتحدة. فيما لم تقتصر جهود تلك الحسابات على التعبير عن وجهات نظر عنصرية، بل سعت إلى حشد الأعضاء لحضور الاحتجاجات (وتعزيز المواجهات مع المتظاهرين ضد العنصرية)، ولكن في بعض الأحيان كانوا «يستعدون للذهاب بالأسلحة»، وفقًا لمدير مكافحة الإرهاب على فيسبوك، بريان فيشمان.وعزز مسؤولو الشركة الأمريكية «فيسبوك» جهودها في مكافحة الكراهية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك حظر المزيد من المجموعات وتنفيذ تقنيات تستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف خطاب الكراهية.