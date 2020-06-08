رغم نفي الثنائي الفني شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب إصابتهما بفايروس كورونا. كشف مصدر مقرب من الزوجين أنهما لم يجريا مسحات من الأساس لتأكيد إصابتهما من عدمها. وفق وسائل إعلام مصرية.من جهته، استنكر حبيب كثرة الشائعات المتداولة أخيرا عن زوجته، بعدما تردد أنها مصابة بالفايروس المستجد، فيما أكد أن شيرين بصدد تقديم برنامج تلفزيوني قريباً. بدوره، أبان حسين حبيب والد زوج المغنية المصرية أن الزوجين يتفاوضان مع إحدى القنوات الفضائية لتقديم برنامج أسبوعي، يحوي جلسات فنية يغني فيها الزوجان ويقدمان أغاني قديمة وجديدة، علاوة على إلقاء الضوء على كيفية إنتاج الأغاني وكواليس إعدادها من كلمة ولحن وتوزيع.يذكر أن شيرين سبق أن خاضت تجربة التقديم التلفزيوني في برنامج «شيري ستوديو»، الذي أذيع عام 2017 عبر فضائية «دي إم سي» المصرية.