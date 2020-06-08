أعلنت المغنية اللبنانية إليسا اعتزال نشاطها على موقع «تويتر» وقالت في تغريدة (الإثنين): «سأحصل على راحة قصيرة من تويتر لفترة من الوقت، أحبكم جميعا، سوف أعود قريبا». واكتفت إليسا بعبارتها ولم توضح سبب اعتزالها المؤقت. يأتي ذلك في وقت أعلن عدد من الفنانين العرب والعالميين اعتزالهم موقع التغريدات القصيرة، مثل السعودي عبدالمجيد عبدالله، والمصرية شيرين عبدالوهاب، والأسترالية إيغي أزاليا.بدوره، يستعد الممثل المصري أحمد مكي لتصوير فيلمه الجديد «مفيش مشكلة»، مؤكدا أن كورونا وضعته في مشكلة بعد التعاقد على هذا الفيلم، وكتب في حسابه على «تويتر» أنه سيعود للدراما التلفزيونية بعد غياب 3 سنوات، منذ تقديمه مسلسل «خلصانة بشياكة» عام 2017، إذ تعاقد على عمل درامي سيعرض في موسم رمضان القادم 2021. فيما ينتظر فتح المسارح لبدء عرض مسرحيته «حزلقوم» التي عرضت على مسارح السعودية أخيرا.وفي سياق آخر، تواجه المصرية أمينة خليل اتهامات بتحريض الفتيات على التمرد ورفض الزواج، بتجسيدها شخصية الفتاة «عليا» في مسلسل «ليه لأ» الذي يعرض حاليا عبر منصة «شاهد» الرقمية، فيما دافعت زميلتها هالة صدقي التي تجسد دور والدتها في المسلسل عن العمل في مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن» مساء الأحد، مشيرة إلى أن الاتهام بالتحريض ليس في محله، واستدركت: «هذا الجدل ليس سيئا لأن الدراما تفتح حوارا بين الأهالي والأبناء».