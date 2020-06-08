كشفت تقارير تقنية، ثغرة جديدة في «واتساب»، تجعل رقم هاتفك متاحاً على محرك البحث «قوقل». ووفق موقع «تايمز نيوز ناو» (الإثنين)، رصد مبرمجون الثغرة في ميزة «Click to Chat»، التي تتيح التحدث مع الآخرين دون طلب الرقم أو حفظه. وحذر خبراء الأمن السيبراني من خطر هذه الميزة إذ يصبح رقم الهاتف معروفاً ما يكشف البيانات الشخصية. في المقابل قلل مهندسو «واتساب» من خطورة الثغرة، إذ إن أرقام الهواتف تظهر فقط إذا اختار المستخدم جعلها عامة. ومع ذلك اكتشف الخبراء فهرسة الميزة لأكثر من 300 ألف رقم هاتف عبر التطبيق، ما يهدد برؤية الملفات وسرقة المعلومات البنكية.