إن كنت تبحث عن وظيفة، فما عليك سوى ملء ملف سيرتك الذاتية بما يلفت انتباه مسؤولي التوظيف. وللمساعدة في توجيه الباحثين عن عمل للمسار الصحيح، كشفت منصة (لينكدإن) LinkedIn أهم 5 مهارات تبحث عنها الشركات خلال 2020، مستندة إلى تحليل بيانات مستخدمي منصتها التي تضم أكثر من 660 مليون مستخدم وأكثر من 20 مليون وظيفة برواتب مرتفعة. وهي: إنتاج الفيديو، إذ تشير التقارير العالمية إلى أنه بحلول 2020 سيشكل الفيديو 82% من حركة البيانات على الإنترنت، بزيادة 15 ضعفا مقارنة بعام 2017، علاوة على تصميم تجربة المستخدم، والبرمجة بلغة (بايثون)، والحوسبة السحابية، وأخيرا تطوير برمجيات بلوك تشين.