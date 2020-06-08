نجح فريق علمي من جامعة الملك عبدالعزيز في تسجيل براءة اختراع رسمياً بمركز براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأمريكية لمركب طبي جديد يحسّن عمل عضلة القلب، بعد ثبوت فعاليته على حيوانات التجارب في مراحله السابقة للاستخدام البشري. وأوضح استشاري طب قلب الأطفال بكلية الطب بجامعة المؤسس، وعضو الفريق البروفيسور أحمد أزهر، أن الاختراع يتعلق بتركيبة مُستحلب نانو، تشمل مادة «كيرسيتين»، تساهم في علاج ضعف القلب والأوعية الدموية المرتبط بمتلازمة التمثيل الغذائي. وذكر أزهر أن فريق العمل الذي تكون من البروفيسورات أسامة عبدالحكيم، وأسامة فهمي، ونورا حسن، ومحمود الماس، وهاني الباسوسي توصلوا لهذه النتيجة بعد 3 سنوات من العمل.