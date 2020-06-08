أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم (الإثنين)، أنه سيتم رفع كل التدابير المتعلقة بفايروس كورونا، ابتداء من يوم الثلاثاء.



يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان نيوزيلندا عدم تسجيل أي حالة نشطة للإصابة بفايروس كورونا.



وأوضحت رئيسة وزراء نيوزبلندا أن القرار يشمل قيود إغلاق الحدود، مضيفة أن البلاد ستنتقل إلى المستوى الأول من حالة التاهب العام ابتداء من منتصف ليل اليوم (الإثنين)، وأنه يمكن إقامة المناسبات العامة والخاصة دون قيود كما يمكن لقطاعات تجارة التجزئة والفندقة العمل بشكل طبيعي كما يمكن استئناف كل وسائل النقل العام.



وكانت وزارة الصحة النيوزيلندية أعلنت في بيان صدر عنها في وقت سابق اليوم (الإثنين) أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة نشطة بكورونا لأول مرة منذ 28 فبراير الماضي.