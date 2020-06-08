ظهرت في تطبيق «واتساب»، ثغرة جديدة، والتي تجعل من رقم هاتف المستخدم متاحاً للجميع على محرّك البحث «قوقل»، وسط تحذير خبراء الأمن السيبراني من أن هذا يجعل كافة البيانات الشخصية، وحتى البنكية مهدّدة بالكشف لأيّ شخص.



وأشار موقع «تايمز نيوز ناو» إلى أن بعض المبرمجين رصدوا تلك الثغرة الموجودة في ميزة «Click to Chat» الموجودة في التطبيق، التي تسمح للمستخدمين المراسلة من دون حفظ الرقم.



من جانبها قالت «واتساب» إن هذا الأمر ليس بالكبير، لأن نتائج أرقام الهواتف تظهر فقط إذا اختار المستخدم جعلها عامة. ولكن الخبراء وجدوا أن تلك الثغرة فهرست أكثر من 300 ألف رقم هاتف شخصي.



ونصح الخبراء المستخدمين بضرورة الدخول إلى إعدادات التطبيق ثم إعدادات الخصوصية الخاصة بحسابك، ومنع السماح بجعل أرقام الهواتف الخاصة بك متاحة للجميع، وعدم السماح بتداولها عبر أيّ محركات بحث.