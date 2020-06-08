طور علماء من جامعة أوكسفورد البريطانية لقاحاً يحمل اسم «AZD1222» يحتمل أن يكون علاجاً لفايروس كورونا وذلك بعد ثبات فعاليته ضد «كوفيد-19».



وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن جامعة أوكسفورد أعلنت مؤخراً عن بدء المرحلة السريرية الثانية والثالثة من التجارب على اللقاح المُحتمل مع 10 آلاف متطوع، وأن علماء أوكسفورد واثقون من نجاح اللقاح بنسبة 80%.



وأضافت الصحيفة البريطانية أن الأنباء تفيد بأن اللقاح قد يكون جاهزاً للإعطاء من خلال الاستنشاق بجهاز يشبه أجهزة الربو.



وأعلنت شركة الأدوية «أسترا زينيكا» البريطانية عن بدء تصنيع اللقاح، بعد أن توصلت إلى شراكة مع «تحالف ابتكارات التأهب الوبائي» و«التحالف العالمي للقاحات والتحصين» ووقعت اتفاقية تُقدر بـ750 مليون دولار لدعم إنتاج وتوزيع 300 مليون جرعة من اللقاح المُحتمل، على أن تبدأ الشركة بتوزيع الجرعات بحلول سبتمبر القادم.



كما وقَّعت الشركة اتفاقية مع «معهد سيروم الهندي» لتوصيل مليار جرعة من اللقاح للدول ذات الدخل المحدود والمتوسط، كما تدعم الشركة بناء خطوط إنتاج في دول مختلفة حول العالم لضمان وصول اللقاح إلى جميع شعوب العالم.