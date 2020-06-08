أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا اليوم خلو البلاد من أي حالات نشطة من فايروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) .وقالت الوزارة في بيان إن آخر حالة متبقية كانت لامرأة من أوكلاند وهي الآن لا تعاني من أعراض منذ 48 ساعة وتعتبر تعافت.وأوضح المدير العام للصحة أشلي بلومفيلد أن الإنسان الآن قادر على التخلي عن العزلة، مضيفا أن عدم وجود حالات نشطة للمرة الأولى منذ فبراير يعد علامة مهمة في رحلتنا.ومر 17 يومًا منذ الإعلان عن آخر إصابة جديدة بكوفيد 19- في نيوزيلندا. وسجلت نيوزيلندا 1504 حالات مؤكدة ومحتملة، وبلغ عدد الوفيات 22 شخصا.