في انتكاسة جديدة لمساعي شركة فوجي فيلم هولدنغز اليابانية لإنتاج عقار «أفيغان» العلاج المحتمل لـ«كوفيد-19»، أعلنت الشركة أمس (الأحد) أن باحثيها لم يتمكنوا من إيجاد سوى 70% من المرضى اللازمين للتجارب، ما سيؤدي لتأخر التجارب السريرية حتى نهاية يوليو القادم. ووفق صحيفة «نيكي» الاقتصادية، أكد متحدث فوجي أن الموافقة على العقار ستتأجل بسبب نقص عدد المصابين بالمرض الذين يتعين إجراء تجارب عليهم. مضيفا: «لا نعلن التفاصيل المتعلقة بالتجارب السريرية، لاسيما أن الحكومة اليابانية زادت عدد المؤسسات الطبية التي تتعاون في تلك التجارب، على أمل أن تنتهي التجارب السريرية في أسرع وقت ممكن».وبهذا الإعلان، فقدت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الأمل في الحصول على موافقة على العقار قبل نهاية يوليو 2020. فيما تسابق شركات الأدوية في أنحاء العالم الزمن لإنتاج لقاح لفايروس كورونا الذي أصاب زهاء 7 ملايين على مستوى العالم، في حين أودى بحياة ما يقارب من 400 ألف ضحية.