كشفت الرابطة الألمانية للتغذية أخيرا، 5 عادات خاطئة تؤدي إلى تراكم الدهون بمنطقة البطن، ما يؤدي لظهور الكرش. ووفق موقع DW، تتسبب قلة النوم ليلا في زيادة إنتاج الجسم لهرمون السيترويد كورتيزول، المسؤول عن الشعور بالجوع، ولخفضه يجب النوم بين 7 و8 ساعات ليلاً. كما تؤدي المشروبات المحلاة إلى زيادة الرغبة في الطعام، ويفضل استبدالها بالماء. وينصح باستبدال الأطعمة «قليلة الدسم» بأخرى تحوي دهونا صحية مثل المكسرات والأفوكادو والبيض والأسماك. فيما يبطئ الجلوس لفترات طويلة الأيض والدورة الدموية، ما يثبط إنزيمات حرق الدهون، ويستوجب ذلك ممارسة المشي وصعود السلم بدلا من المصعد، وأخيرا عدم الأكل قبل النوم مباشرة.