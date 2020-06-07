اعترف الممثل المصري كريم قاسم فجر (الأحد) بإصابته بفايروس كورونا، ويخضع حاليا لبروتوكول العلاج بمنزله، فيما برأ ساحة زميلته ريهام حجاج التي نالتها انتقادات لإقامتها حفلة خاصة بمنزلها في مدينة الجونة احتفالا بنجاح مسلسلهما «لما كنا صغيرين» الذي عرض في رمضان أخيرا. وشارك كريم مقطع فيديو على حسابه في «انستقرام» قال فيه: «أنا عندي كورونا منذ أسبوعين وحالتي مستقرة». بدورها دونت ريهام على صفحتها في موقع تبادل الصور أيضا قائلة: «كفاية شائعات، لم أقم أي حفلات، لا أنا ولا زوجي رجل الأعمال محمد حلاوة، ولم يدخل منزلنا أحد، أنا وأسرتي بصحة جيدة الحمد لله.. من فضلكم بلاش أكاذيب».