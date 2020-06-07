وُصف الطفل البرازيلي «دوم»، وعمره 5 أشهر، بـ«طفل المعجزة»، بعد شفائه من كوفيد-19، الذي أدخله غيبوبة استمرت شهراً. وقال والداه إنهما سيقيمان احتفالاً صغيراً بمنزلهما لبلوغه شهره السادس، بعدما فقدا الأمل في حياته، إثر تشخيص إصابته بأحد مستشفيات ريو دي جانيرو، بعد نحو شهرين من ولادته. وأوضح والده فاغنر أندراد أن الطفل مكث بالمستشفى 54 يوماً، قضى نصفها في غيبوبة. وأبانت والدته فيفيان مونتيرو أن سعادتها لا توصف. لاسيما أن البرازيل تشهد ارتفاعا كبير في الإصابات والوفيات جراء كورونا إذ سجلت 646 ألف إصابة و35 ألف وفاة. يذكر أن عدد المتعافين حول العالم بلغ 3.36 مليون.