بعدما لم يكتب لها النجاح، أعلنت شركة «قوقل» استغناءها عن شبكتها الاجتماعية السابقة +Google فيما أطلقت منصة Google Currents لتحل محلها. وستطرح المنصة الجديدة التي تمثل علامة تجارية محدثة لتطبيق Google News في 6 يوليو القادم، لأعضاء G Suite فقط، حسب بيان الشركة. وسيحل التطبيق الجديد للأجهزة المحمولة محل +Google لأجهزة أندرويد وiOS. وتتضارب التقارير حول ما إذا كانت قوقل ستطرح الخدمة لجمهور أوسع من المستهلكين، كما فعلت مع خدمة Meet للفيديو التي أتيحت لأعضاء (G Suite) فقط، ثم أتيحت مجاناً للجميع حتى سبتمبر القادم، على أن تقتصر مدة الاجتماعات بعد ذلك لـ60 دقيقة فقط.