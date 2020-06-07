فيما يحتد السباق على طرح لقاح أو علاج لكورونا، أعلنت شركة شنغهاي جونشي الصينية للعلوم البيولوجية بدء مرحلة اختبار علاجها المحتمل بالأجسام المضادة، فيما تبدأ الولايات المتحدة تجربة عقار (جيه.إس 016) على البشر خلال الربع الثاني من العام الحالي. ووفق صحيفة «ليبريشن ديلي» الرسمية، قال رئيس العمليات في جونشي، فينغ هوي: «نأمل أن تقي الأجسام المضادة التي ستُفصل من دماء المتعافين الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفايروس المستجد كالأطقم الطبية والمسنين». واستدرك: «المنتج سيكون أغلى ثمناً من أي لقاح وقائي آخر، إذ يحوي كميات من بروتينات مكلفة في كل جرعة، أكثر من تلك الموجودة في اللقاح».