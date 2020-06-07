حضرت الأم مع طفلها حديث الولادة كامل النمو ويعاني من حالة خلقية نادرة تسمى «الانشقاق الصدري الخلقي»، وهي عبارة عن فتحة في جدار القفص الصدري من الناحية اليسري نتيجة تشوه في تكوينه أثناء الفترة الجنينية، ويبرز من هذه الفتحة جزء من القولون والمعدة والكبد خارج جسم الطفل، وتمت مناظرة الحالة على الفور وتجهيز الطفل للعمليات وتم إرجاع الأمعاء والكبد وإصلاح جدار الصدر والحجاب الحاجز، وتحسنت حالة الطفل بمجرد الانتهاء من الجراحة وفصله عن جهاز التنفس الصناعي، وبدأ التغذية بالفم وحالته ممتازة وجاهزة للخروج للمنزل.

يذكر أن «الانشقاق الصدري الخلقي» حالة شديدة الندرة حيث يبلغ عدد الحالات المسجلة 15 حالة فقط في العالم.

وتعتبر وحدة جراحة الأطفال بالمستشفى السعودي الألماني بجدة من الأماكن الرائدة في علاج الحالات النادرة للأطفال، نظراً لما تتمتع به من إمكانيات هائلة وتحرص أيضاً على انضمام الكوادر ذوي الخبرات العالية، واحتواء الوحدة على أحدث وأعلى التقنيات والأجهزة لعلاج مثل هذه الحالات.

ومن هذا المنطلق، فقد شهدت الوحدة حالة مرضية تدعو إلى الفخر والاعتزاز بفضل الله تعالى، وعودة فرحة الأهل بعلاج طفلهم الذي لم تستطع المستشفيات الأخرى إجراء العملية له.