كسر 13 فنانا عزل الجمود الفني في الفترة الماضية، بالعمل الفني المشترك بين «الهيئة العامة للترفيه» وروتانا، أغنية «سلام من السعودية». والأغنية من فكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الذي تابع مراحل إنتاج العمل ووقف على جميع تفاصيلها.

والعمل من كلمات الشاعر عبدالله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وإشراف الرئيس التنفيذي لروتانا سالم الهندي، ومشاركة 13 فناناً وفنانة من السعودية، إذ تغنّوا بجميع مناطق المملكة من خلال الأبيات التي اختصرت أبرز ما تتميز به كل منطقة.

واستعرض الشاعر أبو راس في هذا العمل الوطني الفريد من نوعه، الذي استوحى فكرته من تنوع وتعدد مناطق المملكة ويحكي روائعها في حضن وطن معطاء، الصور النمطية التي تتميز بها المملكة باختلاف مناطقها وجغرافيتها، وعادات وتقاليد أهلها، التي تختلف من منطقة لأخرى، وتتفق على حب الوطن وبنائه والتفاف أبنائه حول قيادته الرشيدة، في خطوة تعكس مدى الثراء الثقافي والتاريخي للمملكة، قائلا: «أفتخر بالمشاركة في هذا العمل مع نخبة من نجوم الغناء في المملكة العربية السعودية، وكذلك سعيد بإعادة التعاون مع الملحن أحمد الهرمي الذي التقيت معه في أهم الأعمال الوطنية». وأضاف أبو راس: «هذا الأوبريت عبارة عن هدية بسيطة لمناطق المملكة كافة، لأنه يتكلم عن جميع المناطق الإدارية في المملكة وعددها 13، وأيضاً يشتمل بداخله على بعض الإشارات والسمات التي تتميز بها كل منطقة. هو أوبريت مختصر، سريع، خفيف، الهدف منه تسليط الضوء على مكامن القوة والتنوع والثراء التي تحفل بها مناطق المملكة كافة».

وقام بتأدية هذا العمل الوطني الفنانون (حسب الظهور): محمد عبده، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر، خالد عبدالرحمن، أصيل أبو بكر، رابح صقر، راشد الفارس، عبدالمجيد عبدالله، عايض يوسف، عبادي الجوهر، داليا مبارك، وماجد المهندس. فيما جسد تصوير وإنتاج العمل مفاهيم الالتزام بالتعليمات الصحية المتعلقة بالتعامل الأمثل مع الجائحة العالمية (فايروس كورونا المستجد 19-COVID) من خلال المشاركة عن بعد.

وبهذه المناسبة، أكد الفنان محمد عبده سعادته بالمشاركة في هذا العمل مع هذه الكوكبة الفنية المميزة من إخوانه في المملكة. وقال بحماس مختصراً عنوان العمل: «تحية من أرض السلام.. أرض الإسلام مكة المكرمة.. الإسلام هو تحية لجميع العالم، فإليكم تحية الإسلام.. تحية سلام من السعودية».

أما الفنان عبدالمجيد عبدالله، فوصف مشاركته في أغنية «سلام من السعودية» بأنها شرف وتشريف له كونه عملا وطنيا بامتياز، مضيفا: «نحن مهما قدمنا للوطن لن نوفيه حقه، ومع ذلك تظل أغنية «سلام من السعودية» غيضا من فيض مما يجب أن نغرد به لأجل وطننا الغالي». وتوجه عبدالمجيد بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على دعمه لفكرة العمل ومتابعته الحثيثة لإنتاجه.

من جانبه، قال الفنان راشد الماجد: «ليس غريباً منا نحن الفنانين أبناء المملكة العربية السعودية هذا الاتحاد والتكاتف الفني تأكيداً على حبنا لوطننا، فنحن وجميع أبناء الشعب السعودي كلنا جنود «سلمان الحزم» خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ووطننا وقيادتنا لم يبخلا علينا بشيء، لذلك واجبنا أن نلبي النداء ونشارك في أي عمل وطني، لاسيما إذا كانت أغنية تتحدث عن المناطق الإدارية المهمة في مملكتنا الحبيبة». وختم الماجد كلامه بالقول: «عمل «سلام من السعودية» هو رسالة سلام، وحب، وأمن، وأمان، وطمأنينة، ووفاء وولاء مختصرها: كلنا سلمان.. كلنا محمد».

أخيراً تحدث الفنان عبادي الجوهر، قائلا: «الوطن يستاهل العديد من الأعمال الوطنية كأغنية «سلام من السعودية» التي تجمع الكل»، مبدياً تفاؤله بالعديد من الأعمال الفنية القادمة المماثلة التي تعمل على إبراز صورة هذا الوطن الغالي، لاسيما في ظل ما يزخر به من تنوع ثقافي وتاريخي يفخر به الجميع.