بدأت مزارع لتربية حيوانات المينك في هولندا تنفيذ أمر حكومي بإعدام حيواناتها بعد مخاوف من أن ينقل عدد منها أصيب بفايروس كورونا المرض إلى البشر، حسبما ذكره موقع العربية.

وقالت هيئة الأغذية والسلع الهولندية إنه تم اكتشاف حالات إصابة بفايروس كورونا في 10 مزارع تربي حيوانات المينك للحصول على فرائها.

وقالت المتحدثة باسم الهيئة فريدريك هيرمي: «سيتم إخلاء وتطهير جميع مزارع تربية المينك التي توجد بها إصابات، ولن يحدث ذلك في المزارع الخالية من الإصابات».

وفي البداية أصيب عدد من حيوانات المينك بفايروس كورونا، إذ انتقلت العدوى لها من القائمين عليها في أبريل الماضي. وفي مايو كشفت الحكومة حالتي إصابة بشريتين مصدرهما حيوانات مريضة، وهما الحالتان الوحيدتان المعروفتان لانتقال الفايروس من حيوان لإنسان منذ بدء التفشي في الصين.

ويتم التخلص من الحيوانات من خلال قيام عاملين في المزارع يرتدون الملابس الواقية باستخدام الغاز ضد أمهات المينك وصغارها.

وتقول الجماعات المعارضة لتجارة الفراء إن الوباء سبب آخر لإغلاق جميع المزارع.

من جهته، يقول الاتحاد الهولندي لمنتجي الفراء إن هناك 140 مزرعة لحيوانات المينك في البلاد تصدر ما قيمته 90 مليون يورو (101.5 مليون دولار) من الفراء سنوياً.