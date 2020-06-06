يظل معدل ادخار الأسر السعودية من أدنى المعدلات في العالم، ما يعرقل تطبيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي الذي يسعى إلى رفع نسب مدخرات الأسر بشكل منتظم إلى 29% بنهاية 2020. وقبل وضع خطة للادخار، عليك التعرف على أسباب 5 تهدر الراتب، ما يحول دون الوصول للهدف، وهي: عدم وضع ميزانية شهرية ما يعمق الفجوة بين الدخل والإنفاق فتغيب مراقبة النفقات، علاوة على عدم التمييز بين الحاجات والكماليات، وعدم معالجة أسباب ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية، كترشيد الكهرباء والمياه والجوال، إضافة للإفراط في الديون، ما يخرجها عن السيطرة فيضيع الراتب في السداد، وأخيرا عدم تخصيص مبلغ شهري للطوارئ.