رغم أن كاليفورنيا من المراكز الرئيسية لتفشي كوفيد-19 بإصابة 125 ألفاً ووفاة 4500، أعلن مكتب حاكم الولاية جافين نيوسوم استئناف تصوير الأفلام والمسلسلات في «هوليوود» اعتباراً من (الجمعة) 12 يونيو الجاري، فيما ألزمت الصحة في بيان (السبت) المنتجين بالحصول على موافقة قبل بدء العمل الذي توقف منذ منتصف مارس الماضي، مع الأخذ في الاعتبار البيانات الوبائية المحلية ونتائج الاختبارات على السكان والقدرة على التعامل مع موجة جديدة من الإصابات، والامتثال للبروتوكولات الأمنية التي تعززها السلطات. وطالبت نقابات عمال هوليوود قبل أسبوع بإجراء اختبارات مكثفة للكشف عن كورونا مع مراجعة يومية للأعراض قبل السماح لأطقم العمل باستئناف نشاطهم.