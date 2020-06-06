قبضت السلطات المكسيكية على امرأة قتلت مراهقة حاملاً لإخراج جنينها وسرقته، خوفاً من إقدام زوجها على طلاقها كونها عقيمة. وقالت سلطات بلايا ديل كارمن إن المتهمة وتدعى «خوانيتا» احتجزت الحامل في منزلها ببلدية سوليداريداد، كرهينة قبل أن تضرب رأسها بحجر وتطعنها حتى الموت، فيما شقت بطنها وأخرجت الجنين من رحمها، وتوجهت به إلى المستشفى وسجلته باسمها. وبعد ساعات عثرت الشرطة على بقايا الضحية البالغة 17 عاماً داخل حقيبة، لتتكشف خيوط الجريمة. ووفق تقاير محلية، زادت جرائم قتل النساء في المكسيك، وجاء «أبريل» الماضي أكثر الأشهر دموية في السنوات الـ5 الماضية، بمقتل 267 امرأة.