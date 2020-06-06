في أحدث طرق فرض التباعد الجسدي على رحلات الطيران، كشفت شركتان متخصصتان في صناعة الطيران والفضاء تصميماً جديداً للمقاعد ما يضمن الفصل بين ركاب الطائرة، بحيث يصبح المقعد الأوسط غير قابل للاستخدام، علاوة على حجبه الرؤية عن المسافرين المتجاورين. ووفق صحيفة «ذي صن» البريطانية، صمم المقعد وعرض لأول مرة في ديسمبر الماضي، وكان يهدف في الأساس لتحقيق خصوصية للمسافر أثناء النوم، وأعيد تصميمه بعد جائحة كورونا، لتوفير حل يسمح لشركات الطيران بالعودة للعمل وتعويض الخسائر التي تكبدتها خلال فترة التعليق. يذكر أن شركة «يونايتد إيرلاينز» أكدت التزامها بتخفيف أعداد المسافرين على رحلاتها لمواجهة تفشي الفايروس المستجد.