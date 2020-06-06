كشف متحدث مركز المعلومات الروسي الخاص بكورونا الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن المسافة الاجتماعية بين الناس، هي الحل الفعال الوحيد للحد من انتقال عدوى الفايروس المستجد، كما أنها السبيل الأكثر ضماناً لهزيمة الفايرس واختفائه. وحذر الطبيب مياسنيكوف على حسابه في «فيسبوك» (السبت) من كوفيد-19، ووصفه بأنه مرض شديد العدوى وينتقل من شخص لآخر عبر الرذاذ في الفترة قبل السريرية، أي عندما لا يكون لدى المصاب أي أعراض واضحة. وأضاف: «المجموعات المعرضة للخطر الحقيقي هي: 65+، ومرضى السكري والسمنة وأمراض القلب وأمراض الكلى ومرضى السرطان». وتابع: «أما المصابون الباقون، وكقاعدة عامة، فتكون عدواهم خفيفة وتمر بسلام».