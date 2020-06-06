رغم التحذيرات من مخاطره اتخذت إدارة الرئيس ترمب خطوات نحو تعديل قانون عمره 100 عام سيؤدي إلى تهديد حياة أنواع من الطيور البرية الأمريكية.

وكان قانون اتفاقية الطيور المهاجرة يعتبر أن نفوق الطيور في حوادث بسبب الصناعة «انتهاكاً جنائياً» حيث وضع المقترح حداً لها.

وقال مسؤولون في مسودة دراسة لتعديل القانون إنه قد يسفر عن نفوق مزيد من الطيور، التي قد تهلك في النهاية بسبب اصطدامها بأسلاك كهربائية وغيرها.

ويحمي القانون أكثر من ألف نوع من الطيور، وأثارت تعديلاته ردود فعل عنيفة من منظمات، بالنيابة عما يقدر بـ46 مليون مراقب طيور، فيما لم تحدد الدراسة عدد الطيور التي قد تتضرر.

وصدر قانون الطيور المهاجرة عام 1918 بعد تراجع أعداد الطيور الأمريكية بسبب الصيد، غالبا للحصول على ريشها للقبعات النسائية.

وكان من أول القوانين البيئية الاتحادية التي صدرت بعد ظهور حركة الحفاظ على البيئة، التي قادها الرئيس ثيودور روزفلت كقوة جديدة في الساحة السياسية الأمريكية.