أوعز حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، بمنع اعتماد تقنية الخنق خلال تنفيذ عمليات الاعتقال في تدريبات الشرطة المحلية. وأشار إلى أن هذه الممارسة تعرض حياة الإنسان المعتقل للخطر.

وبحسب موقع «RT»، نقلت وكالة «أسوشيتد برس»، عنه القول: «تدريب رجال الشرطة على استخدام طريقة الخنق خلال الاعتقال، يعرض حياة الإنسان للخطر. مثل هذه التقنيات ليس لها مكان في ترسانة الشرطة في القرن الـ21».

كما أعلن نيته سن قوانين، تنظم سلوك الشرطة واستخدام القوة أثناء الاحتجاجات الجماهيرية. وبحسب قوله، فإنه يحق للمتظاهرين الاحتجاج السلمي، «دون خوف من الاعتقال، ومن استخدام الشرطة ضدهم الغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاطي».

واندلعت مواجهات عنيفة بين محتجين أمريكيين ورجال الشرطة خلال تظاهرة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، احتجاجاً على مقتل رجل من أصول أفريقية لدى توقيفه من قبل الشرطة.

وساد غضب عارم في الولايات المتحدة عقب انتشار مقطع فيديو ظهر فيه الرجل وهو يصرخ ويستغيث، ويقول مراراً قبل وفاته: «لا أستطيع التنفس»، بينما يضغط ضابط شرطة بركبته على ظهره وعنقه في محاولة لتثبيته على الأرض، حتى اختنق وفارق الحياة.