قررت عمدة مدينة «واشنطن» الأمريكية موريل باوزرأمس (الجمعة)، إعادة تسمية الشارع المواجه للبيت الأبيض، إلى «Black Lives Matter Plaza» ويعني «حياة السود مهمة»، وذلك دعما للمحتجين الرافضين للعنصرية ضد السود.

كما قررت عمدة واشنطن أيضا كتابة شعار «حياة السود مهمة» بالألوان على أرضية الطريق الرئيسي المؤدي إلى البيت الأبيض، إضافة إلى كتابة الشعار ذاته إلى جانب علم واشنطن، مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسرعة سحب قوات الأمن والشرطة من المدينة.

وغردت عمدة مدينة «واشنطن» الأمريكية موريل باوزر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلة: «إن الجزء المقابل للبيت الأبيض من الشارع الـ16 أصبح اسمه الآن رسميا (ساحة حياة السود مهمة)».

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن هذه الإجراءات تهدف إلى تكريم المتظاهرين الذين يحثون على إجراء تغييرات في ممارسات الشرطة الوحشية ضد السود بعد مقتل جورج فلويد.