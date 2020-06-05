كشف أمين عام اتحاد الفنانين العرب المخرج السعودي د. عمر الجاسر رئيس جمعية المنتجين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة عن انطلاق مهرجان «سينمانا 2020» أخيرا، مؤكدا أن آخر موعد لاستقبال الأعمال 30 يونيو الجاري، على أن تراعى الشروط والضوابط التي تتضمن أن يكون العمل إنتاجا عربيا 100%، وألا تزيد مدته على 10 دقائق، وترسل الأفلام على هيئة رابط يمكن تنزيله من أي موقع على واتساب الجوالات المرفقة في الإعلان.وأبان الجاسر أن المهرجان يستهدف إبراز وتوثيق تضحيات الأطباء ورجال الأمن والممارسين الصحيين ودورهم في مواجهة جائحة كورونا، وقال: «تم تشكيل لجنة للمهرجان برئاسة الكاتب والناقد الأمير أباظة وعضوية كل من: المخرج صبحي سيف الدين، المخرج والباحث جبار جودي، المخرجة سارة جادلله، الفنان طالب البلوشي، المنتج مراد شاهين، الناقدة منصورة الجمري».وتابع الجاسر: «جاءت المبادرة في أعقاب توقف الكثير من المهرجانات السينمائية، وستركز على موضوع الساعة «أزمة كورونا» وما تبعها من تداعيات على كافة الأصعدة، كما تركز في إطارها العام على الدور المهم لرجال الأمن والممارسين الصحيين ممن ضحوا بالغالي والنفيس كونهم رجال الخطوط الأمامية في مواجهة هذه الجائمة». لافتا إلى أن المبادرة «الأفلام» توثيق تلك التشحصيات والإسهامات الإيجابية التي يقدمونها بشكل استثنائي خلال هذه الأزمة، معتبرا أن المبادرة أقل ما يمكن تقديمه عرفانا بأدوارهم غير المستغربة. لافتًا إلى أن المهرجان بدأ فعليًا في تلقي العشرات من الأفلام الفنية التي تناولت الموضوع في إطاره العام، متطلعا إلى تلقي المزيد خلال الفترة القادمة.بدوره، أكد المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب نقيب المهن السينمائية أن اتحاد الفنانين العرب أطلق المهرجان عبر فرع الاتحاد بسلطنة عمان برئاسة الدكتور خالد الزدجالي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مبادرة تهدف إلى إبراز التضحيات وخصوصا دور رب الأسرة والأم في تهيئة البيئة الصحية والنفسية للأسرة في الحجر، والتزامهم جميعًا بتعليمات الجهات المختصة، والأدوار التي قامت بها، والمتطوعين وظهور شباب ذو ابتكارات ومخترعين كانوا قدر المسؤولية في تلبية حاجة الدولة من تكنولوجيا المعلومات والمعدات الطبية الضرورية في الوطن العربي في ظل أزمة «كوفيد-19».