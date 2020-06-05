وكان ديفي (53 عاما) تسلم مهمات المدير العام بالإنابة بعد استقالة جورج إنتويسل في عام 2012، وفي المنصب الجديد سيحل الآن محل توني هول. وستتضمن أولوياته القصوى التفاوض مع الحكومة حول مستقبل رسوم الترخيص.

وسيبقى نظام ترخيص التلفزيون سارياً حتى عام 2027 على الأقل، ولكن من المقرر أن تراجع الحكومة مستوى التمويل من عام 2022.

وقال ديفي في بيان إنه «يتشرف بالحصول على أعلى منصب في BBC». وأضاف: «لقد كانت هذه فترة حاسمة بالنسبة للمملكة المتحدة، وقد أظهرت هذه الأشهر القليلة الماضية مدى أهمية بي بي سي للناس».