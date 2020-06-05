أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) اليوم (الجمعة) تعيين تيم ديفي أحد كبار المسؤولين التنفيذيين ليكون المدير العام السابع عشر في تاريخ الهيئة البالغ 98 عاماً، وتمت ترقية ديفي من الرئيس التنفيذي لـ BBC Studios، الشركة الفرعية التجارية التي تبيع البرامج التجارية لـ BBC والبرامج البريطانية الأخرى في الخارج.
وكان ديفي (53 عاما) تسلم مهمات المدير العام بالإنابة بعد استقالة جورج إنتويسل في عام 2012، وفي المنصب الجديد سيحل الآن محل توني هول. وستتضمن أولوياته القصوى التفاوض مع الحكومة حول مستقبل رسوم الترخيص.
وسيبقى نظام ترخيص التلفزيون سارياً حتى عام 2027 على الأقل، ولكن من المقرر أن تراجع الحكومة مستوى التمويل من عام 2022.
وقال ديفي في بيان إنه «يتشرف بالحصول على أعلى منصب في BBC». وأضاف: «لقد كانت هذه فترة حاسمة بالنسبة للمملكة المتحدة، وقد أظهرت هذه الأشهر القليلة الماضية مدى أهمية بي بي سي للناس».