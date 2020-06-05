توفي الملحن المصري أشرف سالم أمس (الخميس) إثر معاناته من ذبحة صدرية، بعد يومين من دخوله أحد المستشفيات، عن عمر يناهز 50 عاما.

ونعى عدد كبير من الفنانين من بينهم سميرة سعيد، ورامي جمال، الملحن الراحل، معبرين عن حزنهم لفقدان قيمة فنية كبيرة في عالم الموسيقى في مصر.

وكانت النجمة سميرة سعيد نعت الملحن الراحل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قائلة: «صدمة كبيرة بفقدان صديقي ورفيق رحلة وعشرة عمري أشرف سالم..رحيله آخر توقعاتي.. أنا حزينة.. الله يرحمه».

وكتب النجم رامي جمال على حسابه الرسمي على تويتر: «انتقل إلى رحمة الله تعالى صديقي الملحن أشرف سالم. نسألكم الدعاء لا أراكم الله مكروها في عزيز لكم».

يذكر أن الملحن أشرف سالم صاحب رصيد كبير من الألحان لعدد كبير من نجوم الأغنية، منها ما قدمه أخيراً مع سميرة سعيد «واقع مجنون» وقبلها «ليلة حبيبي»، ومع محمد منير «صوتك» و«ويلي»، ومع آمال ماهر «مش راجعلك تاني»، ومع محمد فؤاد «مش باقي على حاجة»، ومع إيهاب توفيق «عامل خجول» و«أقوى من هواك»، ومع جنات «جواز سفر»، ومع كارمن سليمان «عيش على أعصابك».