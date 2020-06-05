وجد والاس هاريل القاضي في محكمة الصلح الأمريكية أدلة كافية على القضايا المرفوعة ضد جريج وترافيس ماك مايكل وويليام «رودي» بريان للمضي قدما بقضية مقتل أحمد أربيري، وهو رجل داكن البشرة.

وعلمت المحكمة أن أحد المتهمين استخدم وصفاً عنصريا بعد إطلاق النار على أحمد أربيري «صاحب بشرة داكنة»، قبل وصول الشرطة.

ونقل محقق عن الادعاء العميل الخاص ريتشارد ديال، عن ويليام بريان قوله إن ترافيس ماك مايكل تلفظ بالتعبير العنصري بعد إطلاق النار على أربيري في فبراير وأنهما متهمان جميعاً في القضية.

وقال المحقق ديال في شهادته أمام المحكمة: «إن بريان قال بعد إطلاق النار على أربيري وقبل وصول الشرطة، سمع ترافيس ماك مايكل وهو يقول "‬زنجي لعين".

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة مراسم جنازة جورج فلويد (46 عاما) لمدة ستة أيام وتقام عبر ثلاث ولايات. وقالت وسائل إعلام إنه ستقام مراسم أيضا يوم السبت في مقاطعة هوك بولاية نورث كارولاينا حيث تعيش شقيقة فلويد، وفي هيوستون يوم الاثنين بالقرب من المكان الذي كان يعيش فيه فلويد. كما ستقام جنازة يوم الثلاثاء تشمل قداسا خاصا في موقع لم يعلن عنه.