عملية إنعاش جديدة للبحث عن لقاح إيطالي ضد فايروس كورونا، أعلنت عنها شركتان أبرمتا اتفاقية تعاون لتطوير لقاح صممته شركة ضد وباء كوفيد 19، والمسمى Covid-eVax.

وأشارت وكالة «آكى» الإيطالية إلى أنه طبقا لهذه الاتفاقية، ستضع «روتافارم بيوتيك» خبرتها في مجال تطوير الأدوية المبتكرة بين يدي «تاكيس»، إضافة إلى تقديم الدعم المالي حتى الانتهاء على الأقل من المرحلتين الأولى والثانية من التجارب.

ووفقا لموقعي المعاهدة، فهناك «منصات تكنولوجية عديدة في مجال اللقاحات قيد الدراسة ضد كورونا، كما أن ما تم تطويره من قبل الشركتين يعتمد على الحمض النووى، إذ يتم حقن جزء من الحمض النووي في العضلات لتعزيز خلق جزء من بروتين سبايك الذي يستخدمه الفايروس لاختراق الخلايا، لتحفيز رد فعل مناعي قوي لدى الإنسان سواء أكان على صعيد الأجسام المضادة أم على مستوى الخلايا، لمنع انتقال العدوى».

وأوضح باحثو «تاكيس» أن «كفاءة العملية تزداد بفضل تقنية الحفر الكهربائي التي تسهل مرور الحمض النووي داخل الخلايا في مسارات بسيطة وسريعة ودون آثار جانبية بفضل المحفزات الكهربائية الخفيفة والقصيرة المدى».