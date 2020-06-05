بدأت في مينيابوليس، بولاية مينيسوتا الأمريكية، مراسم تأبين جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي، الذي أثار تسجيل فيديو يظهر وفاته أثناء اعتقاله على يد الشرطة، مظاهرات واسعة بحسب موقع سكاي نيوز.

ومن بين المشاركين في المراسم أفراد من أسرة فلويد، والقس جيسي جاكسون، وحاكم مينيسوتا تيم والتز، والسناتور عن ولاية مينيسوتا إيمي كلوبوشار، ورئيس بلدية مينيابوليس جيكوب فراي، إلى جانب مئات الاشخاص الذين وفدوا إلى جامعة نورث سنترال حيث تقام المراسم بوسط مينيابوليس.

وكان النعش المذهّب موضوعا في قاعة الجامعة، تحيطه باقات الورد وصور لفلويد البالغ 46 عاما، الذي توفي في 25 مايو اختناقا على يد شرطي في هذه المدينة الواقعة بولاية مينيسوتا.