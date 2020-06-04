لا تقتصر فوائد فيتامين «هـ» على أهميته لصحة البشرة وحمايتها من التلف نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية، لكنه أيضا أحد أهم الفيتامينات الغنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الفايروسات والبكتيريا بالجسم. ووفق صحيفة «ذي صن» البريطانية، يدعم هذا الفيتامين وظائف الخلايا، ويقوي جهاز المناعة، كما يوسّع الأوعية الدموية، ما يقلل تكوين التخثرات. ورغم وجوده في الصيدليات ضمن المكملات الغذائية، إلا أن الدراسات الحديثة تؤكد ضرورة الحصول عليه من مصادره الطبيعية التي تحوي 8 مركبات منه، بينما تقتصر على واحدة في المكملات. ويتوافر فيتامين «هـ» في البروكلي والسبانخ والأفوكادو والكيوي، والفول السوداني وزبدته، وزيت بذر الكتان وبذور عباد الشمس وزيت الزيتون، وجنين القمح. فيما يؤكد الأطباء أن نقصه في الجسم يؤدي لضعف المناعة خاصة مع تقدم العمر، وتدهور الرؤية وتنميل الأطراف، ووهن العضلات، وقد يتطور لصعوبة المشي.أغذية غنية بفيتامين «هـ»1 البروكلي والسبانخ والأفوكادو2 الفول السوداني وزبدته3 اللوز والبندق المحمص4 الدواجن والأسماك الدهنية5 زيت الزيتون وبذر الكتانأعراض نقصهضعف المناعةتدهور الرؤيةتنميل الأطرافوهن العضلاتصعوبة المشي