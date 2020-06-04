أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو افتتاح مراكز للكشف عن الإصابة بفايروس كورونا، ستكون متاحة لجميع من يشاركون في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم.

وقال كومو في حديثه للصحفيين اليوم إنه يجب على المحتجين ألا يغفلوا عن حقيقة أنهم عرضوا أنفسهم للإصابة بالفايروس، مضيفا أن المحتجين قد يكونون سببا في ارتفاع عدد الإصابات مستقبلا.

وأشار كومو إلى تسجيل 52 وفاة بفايروس كورونا في الولاية في 3 يونيو، مقابل 49 وفاة سجلت في اليوم الذي قبله.

كما أوضح أن يوم الاثنين القادم هو موعد «المرحلة 2» من إعادة فتح اقتصاد الولاية، التي ستشمل إعادة فتح المطاعم الجزئي.