جاء في تقرير أصدره «مركز التصدي للكراهية الرقمية» أن المئات من المنشورات التي تروج لمعلومات كاذبة عن مرض كوفيد-19 بمواقع التواصل الاجتماعي لا تجري إزالتها من الإنترنت بحسب موقع بي بي سي.

وتم إبلاغ موقعي فيسبوك وتويتر بنحو 649 منشورا تتعلق بعلاجات وهمية ودعايات مضادة للتلقيح ونظريات مؤامرة حول شبكات الهاتف من الجيل الخامس (5G) وغيرها.

وجاء في التقرير أن 90% من هذه المنشورات ظلت متاحة على الإنترنت بعد الإبلاغ عنها دون أن تكون مصحوبة بتنبيه.

وقالت شركة فيسبوك ردا على ذلك إن العينة المذكورة «غير ممثلة» لكل المنشورات.

وقال متحدث باسم فيسبوك «نتخذ خطوات مكافحة لإزالة المعلومات المضللة المضرة من منصاتنا، وقد أزلنا بالفعل مئات الآلاف من هذه المنشورات، بما فيها مزاعم كاذبة بوجود علاجات».