قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستستأنف التجارب السريرية المتعلقة بعقار الملاريا الهيدروكسي كلوروكين كعلاج لفايروس كورونا بعد 9 أيام على تعليقها إثر دراسة نشرتها مجلة «ذي لانسيت» الطبية العريقة حسبما ذكره موقع سكاي نيوز.

وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه بعد تحليل «البيانات المتوافرة حول الوفيات»، رأى أعضاء لجنة السلامة والمتابعة في المنظمة «عدم وجود أي سبب لتعديل بروتوكول» التجارب السريرية للعقار.

وأضاف أن المجموعة التنفيذية لتجربة العقار التي يطلق عليها اسم «تضامن» وتمثل الدول المشاركة «تلقت هذه التوصية وأقرت مواصلة التجارب بكل أبعادها بما في ذلك الهيدروكسي كلوروكين» على ما أضاف المدير العام.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في نهاية أبريل مباشرتها تجارب سريرية حول الهيدروكسي كلوروكين، بهدف إيجاد علاج فعال لمرض كوفيد-19.

لكنها أعلنت أواخر مايو الماضي تعليق التجارب على العقار، بهدف السماح للمنظمة بتحليل المعلومات المتوافرة على أن تصدر قرارا في منتصف يونيو.