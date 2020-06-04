اُنتخب البروفيسور جيل لوبينو، أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، عضواً في الأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون. ويشغل لوبينو أيضاً منصب العميد المساعد لأعضاء هيئة التدريس في قسم العلوم والهندسة الفيزيائية في كاوست، إضافة إلى كونه الباحث الرئيسي في مختبر الجامعة لتحليل ومحاكاة المواد المركبة وغير المتجانسة (COHMAS).



ووضع هذا الترشيح البروفيسور لوبينيو في المرتبة السادسة في مجال العلوم التقنية والبيئية، نظير مساهماته الكبيرة في مجال هندسة المواد، وتطويره لمناهج أساسية للتنبؤ وتحسين سلامة المواد والهياكل، فضلاً عن جودة أبحاثه متعددة التخصصات والتي تمتد عبر العديد من المجالات الهندسية المختلفة.



وعبر البروفيسور لوبينيو عن سعادته بهذا التكريم وقال: «تشرفت جداً بترشيحي لعضوية الأكاديمية الأوروبية التي تضم نخبة متميزة من العلماء البارزين والتي سأجد من خلالها فرصاً جديدة لمشاركة الأفكار وتصميم الحلول للتحديات العلمية والرئيسية الملحة في مجالات الطاقة والتنقل، وهما مجالان يمكن لمجموعتي البحثية الإسهام بهما بشكل كبير، آمل أن يساعدني هذا الترشيح في تعميق جذور التواصل بين الأوساط الأكاديمية الأوروبية والسعودية».



يذكر أن الأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون هي جمعية علمية أوروبية غير ربحية مقرها مدينة زالتسبورغ النمساوية. تأسست في سنة 1990 بهدف تحفيز التعاون بين العلماء المشهورين، والفنانين البارزين، والممارسين للحوكمة من جميع التخصصات. وبلغ عدد أعضاء الأكاديمية من الحائزين على جائزة نوبل حتى الآن 34 عضواً.