بدأ مطار القاهرة أمس (الأربعاء)، تنفيذ توصية اللجنة العليا لإدارة أزمة فايروس «كورونا» بإلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج على الرحلات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني.

وأكد مصدر مسؤول بمطار القاهرة الدولى بحسب «اليوم السابع»، أن المطار بدأ بالفعل أمس في تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي على قرابة 450 عالقا وصلوا على متن 3 رحلات استثنائية من بيروت.

وأفاد المصدر: تم اخضاع العائدين من الخارج لإجراء اختبارات «كورونا» داخل صالة الوصول ولم تظهر عليهم أي أعراض أو اشتباه في إصابتهم بـ«كورونا» وعليه تم السماح له بمغادرة المطار لقضاء مدة العزل بمنازلهم.

وأضاف المصدر، من يشتبهم في إصابتهم بفايروس كورونا خلال الكشف عليهم في صالات الوصول عقب عودتهم من الخارج سيتم على الفور عزلهم داخل المستشفيات.