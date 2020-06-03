فجع 4 فنانين مصريين بموت أقاربهم (الأربعاء) ما نشر الحزن في الوسط الفني، وانهالت عبارات التعازي عبر منصات التواصل، إذ نشر المغني محمد نور على صفحته الرسمية في «أنستقرام» خبر رحيل والده، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي أبويا الحاج نور الحفناوي أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة».كما أعلن الممثل خالد منصور في صفحته على «فيسبوك» نبأ وفاة والده، وكتب قائلا: «الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، أبي في ذمة الله، أرجو الدعاء له. إنا لله وإنا إليه راجعون». ونشرت المغنية كارمن سليمان صورة على صفحتها في «أنستقرام» لزوجة عمها وعلقت عليها قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في مرات عمي الحاجة وفاء ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته». فيما كتب الممثل ضياء الميرغني على صفحته في «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا أخي الكبير رجاء الميرغني».