مع استمرار غياب لقاح ضد «كورونا»، أصبح التعايش مع الفايروس الحل الأمثل للعديد من الدول، لتفتح أبواب شركاتها ومصانعها، فيما حدد خبراء الصحة 5 إجراءات وقائية ضرورية يتعين على الشركات اتخاذها، لتوفير مكان آمن للعاملين والحد من التقاط عدوى الفايروس المستجد، ووفق صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، يتوجب التأكد من سلامة وتطهير مكان العمل، وتطوير إجراءات التنظيف وغسل اليدين والنظافة، وإلزام العاملين بارتداء الكمامات مع ضرورة قياس درجات حرارتهم يوميا، والحفاظ على مسافة مترين بين مكاتب العاملين، وتوفير شاشات وحواجز بين الموظفين بعضهم البعض، تطبيقا للتباعد الاجتماعي الذي يحد من انتشار فايروس كورونا.