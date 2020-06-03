أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن منطقة في المحيط الجنوبي قبالة ساحل القارة القطبية الجنوبية هي البقعة التي تتميز بأنظف هواء على وجه الكرة الأرضية. جاء ذلك بعدما سافر فريق من علماء المناخ بجامعة ولاية كلورادو الأمريكية إلى مناطق عدة حول العالم لقياس تركيبة وتلوث الهواء. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قال المؤلف المشارك في الدراسة توماس هيل: «أخذنا قياسات من الطبقة الحدودية، وهي جزء من الغلاف الجوي السفلي الذي يتلامس مباشرة مع سطح المحيط، ويصل إلى 1.2 ميل في الغلاف الجوي.. وظهر من عينات الهواء خلوه من أي هباء جوي أو جزيئات مرتبطة بالتلوث البشري أو أي نشاط آخر».