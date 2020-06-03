كشف رئيس معهد البحوث المركزي التابع لوزارة الدفاع الروسية سيرغي بوريسيفيتش، نجاح لقاح ضد كوفيد-19 على القردة والهامستر، وتم إثبات والتأكد من سلامة الدواء وفعاليته الوقائية، وفق RT، وأفادت وزارة الدفاع أنها اختارت 50 متطوعا أعمارهم بين 25 و50 عاما يتمتعون بصحة جيدة بينهم 7عاملين في المجال الطبي و3 أطباء، لبدء اختباره على البشر المنتظر نهايتها قبل آخر يوليو القادم. يأتي ذلك فيما تستعد جامعة «أوكسفورد» البريطانية لإطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب البشرية على لقاح للفايروس المستجد، بعد اختتامها المرحلة الأولى من التطعيمات بنجاح، وذلك بهدف اختبار فعاليته على فئة أوسع ورصد آثاره الجانبية المحتملة.