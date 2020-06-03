في ذروة الاحتجاجات الأمريكية قتل لصوص (الثلاثاء) نقيب الشرطة المتقاعد ديفيد درون (77 عاماً) برصاصة في الجذع أمام متجر رهونات في سانت لويس بولاية ميزوري، وبثوا جريمتهم على خدمة البث المباشر في «فيسبوك». ورغم حذف المقطع إلا أن متداولين شاهدوه وأعربوا عن صدمتهم. فيما برر متحدث «فيسبوك» أنجي ستون قائلا: «نحاول تعقب المعلومات المتعلقة بالبث». وقال عضو الجمعية الأخلاقية للشرطة: «نحن على علم بالبث المباشر لمقتل الكابتن درون على فيسبوك». يذكر أن الضحية رجل أسود، تقاعد بعد 38 عاماً من العمل. ووفق صحيفة «سانت لويس بوست»، عمل «سكيورتي» لدى محل الرهن ولا يظهر إلا حين تدق أجهزة الإنذار.