ذكرت بلومبيرغ أن تفشي وباء كوفيد-19 دفع الإمارات إلى المضي قدماً في مشروع تجريبي لإنتاج الأرز، على رغم الأرض الصحراوية الجدباء، وملوحة المياه الجوفية. وأشارت أمس إلى أن الإمارات استطاعت، بالتعاون مع إدارة التطوير الريفي الكورية الجنوبية، أن تحصد 1700 كيلوغرام من الأرز الذي تمت زراعته في أراضي إمارة الشارقة القريبة من دبي. وأضافت أن المشروع انطوى على غرس الأرز الأسامي، الشائع في شرق آسيا، لأنه يتحمل الحرارة المرتفعة، والتربة الملحية. وتم استحداث نظام للري بالتنقيط، بدل نثر المياه بمضخات. وقال وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، في مقابلة، إن الجائحة بعثت رسالة قوية بأن التنويع ينبغي أن يكون عنصراً أساسياً لخطط المستقبل. وتستورد الإمارات 90% من حاجتها الغذائية. وتضررت من الجائحة بانقطاع بعض سلاسل الإمداد العالمية. لكنها لم تبلغ عن أي نقص غذائي. وقال الزيودي إن الجائحة دفعت بلاده للتفكير في تأمين المحاصيل التي يرتفع الطلب المحلي عليها، بحيث يتم إنتاجها محلياً. ويستخدم الري بالتنقيط لترشيد استخدام المياه.