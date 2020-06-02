أوقفت اليونان يوم الثلاثاء رحلات الطيران الجوي من وإلى قطر بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة 12 شخصا على متن طائرة قادمة من الدوحة بفايروس كورونا المستجد حسبما ذكرته وكالة رويترز.

وكان المذكورون على متن طائرة تقل 91 شخصا من الدوحة لأثينا ووصلت يوم الاثنين. وقالت السلطات إن فحوصا أجريت وتم اصطحاب الركاب لفندق يستخدم للحجر الصحي.

وقالت وزارة الحماية المدنية إن من ثبتت إصابتهم سيبقون في الحجر الصحي 14 يوما بينما من جاءت نتيجتهم سلبية سيبقون في الحجر الصحي 7 أيام.

ومن بين من أثبتت الاختبارات إصابتهم بكورونا 9 من باكستان يحملون وثائق إقامة في اليونان، ويونانيان قادمان من أستراليا، وشخص من أسرة يونانية يابانية. وسيستمر التعليق ساريا حتى 15 يونيو.